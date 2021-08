De start-up accelerator uit Gent legt de komende jaren de focus op bedrijfjes die technologie maken rond 'Agine & Longevity'.

We leven met zijn allen steeds langer en technologie kan helpen om dat ook aangenamer te maken. Die 'economie van langer leven' is heeft het bovendien in zich om 'big business' te worden. Dat is een beetje het idee achter het vernieuwde acceleratorprogramma van Birdhouse en Belfius Insurance.

Het programma moet start-ups die technologie maken rond vitaler ouder worden begeleiding geven bij het schalen van hun onderneming. Het gaat om een parallel programma dat samen loopt met het reguliere acceleratorprogramma van Birdhouse. Voor de gelegenheid komt er ook een vestiging bij in Brussel. De accelerator heeft al vestigingen in Gent en Antwerpen.

