Cryptomunt bitcoin is dinsdag voor het eerst door de grens van 50.000 dollar gebroken. De opmars van de bitcoin en andere digitale valuta wordt mede veroorzaakt door de toenemende acceptatie van crypto's.

Ook de bekendmaking dat Tesla-baas Elon Musk 1,5 miljard dollar in digitaal geld investeerde, kan er iets mee te maken hebben. Dit jaar alleen al is bitcoin enorm aan waarde gestegen. De munt werd na zijn debuut meer dan tien jaar geleden enkele jaren lang verhandeld voor een paar cent. Ook de meeste andere digitale munten staan op winst.

De bitcoin eindigde vorig jaar met een stijging van 170 procent in het vierde kwartaal op ongeveer 29.000 dollar. Zeven dagen later was de waarde naar 40.000 dollar per bitcoin gestegen. Het duurde bijna zes weken om de grens van 50.000 dollar te doorbreken, geholpen door steunbetuigingen van mensen als miljardair Paul Tudor Jones, investeerder Stan Druckenmiller en dus ook Tesla-topman Elon Musk.

Aanjager

De aankondiging van Tesla dat het 1,5 miljard dollar in bitcoins investeerde, was de meest zichtbare recente aanjager van de waarde van de munt. Daardoor dikte de prijs op 8 februari met 16 procent aan. Dat was de grootste eendaagse winst voor de bitcoin sinds de coronacrisis.

De rally van 400 procent in het afgelopen jaar komt in een tijd van lage rentetarieven van centrale banken en ongekende financiële steun van overheden in de nasleep van de coronaviruspandemie. Daardoor is het rendement op andere investeringen doorgaans veel lager.

Beleggers

Ondertussen worden cryptomunten door grote beleggers steeds meer geaccepteerd. Zo overweegt een investeringsdivisie van de bank Morgan Stanley naar verluidt om op bitcoin in te zetten. En in Canada is het eerste Noord-Amerikaanse bitcoin exchange-traded fund (ETF), waarmee bitcoins voor meer beleggers bereikbaar worden, inmiddels goedgekeurd.

Een andere bank, BNY Mellon, heeft een team samengesteld om een bewarings- en administratieplatform voor traditionele en digitale activa te ontwikkelen. Creditcardmaatschappij Mastercard is ondertussen van plan om transacties met bepaalde crypto's toe te staan op zijn netwerk.

Er wordt overigens nog steeds volop gewaarschuwd dat crypto's vatbaar zijn voor stevige prijsschommelingen. Ook worden ze vaak ingezet voor illegale transacties en worden ze aan strengere regelgeving onderworpen, waardoor ze meer risico's met zich meebrengen.

