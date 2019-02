Bitcoin daalt nu 411 dagen op rij

Bitcoin bereikte zijn hoogtepunt in december van 2017, een jaar waarin het in sneltempo van een duizend dollar naar 19.000 dollar voor één bitcoin steeg. Sindsdien daalt de waarde van de munt.

Een en ander heeft gevolgen voor de nog jonge sector. Verschillende blockchain start-ups, waaronder Ethereum Classic en NEM, zien zichzelf in de problemen komen door de lage marktwaarde, of gebruiken alvast de daling als een handig excuus voor hun gebrek aan winst. Daarnaast zien de vele 'delvers' van bitcoin en andere cryptomunten hun winsten slinken, zo niet helemaal verdwijnen.

Volgens analisten van JPMorgan Chase & Co kost het nu meer kost om een bitcoin te 'mijnen' dan het waard is wanneer zo'n ding verkocht wordt. Het bureau heeft berekend dat de kost voor het produceren van één bitcoin globaal zo'n 4.060 dollar was in het laatste kwartaal van 2018. De munt zelf was in die periode zo'n 3.600 dollar waard.

Een en ander is natuurlijk wel een wereldwijd gemiddelde. Veel bitcoindelvers situeren zich net op plekken waar bijvoorbeeld elektriciteit, een van de grootste kosten voor het delven van bitoin, vrij goedkoop is. Een lagekostenproductie in China zou, zo meldt JPMorgan, een bitcoin kunnen delven voor zo'n 2.400 dollar. Wel is duidelijk dat de marges op het delven van bitcoin door de aanhoudende daling stevig geslonken zijn.

Dat zou dan weer een aantal delvers zo ver kunnen krijgen om met hun zaakjes te stoppen, zo meldt nieuwsagentschap Bloomberg. In dat geval zouden de overblijvende delvers weer meer gaan verdienen, omdat er een groter aandeel aan bitcoin te winnen valt.

Het ziet er alvast uit dat een aantal mensen hoe dan ook blijven verdienen aan bitcoin. Voor de optimisten is er alvast een rapport van weer een andere groep analisten, Delphi Digital. Dat bureau voorspelt alvast dat het bijna uit is met de 'bitcoin berenmarkt'. Volgens het bureau zal de munt zijn laagste punt bereiken in het eerste kwartaal van dit jaar, en gaat het van dan af terug naar zonniger tijden.