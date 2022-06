De koers van de bitcoin is maandag tot onder de 23.000 dollar gezakt op het handelsplatform Bitstamp. Dat is het laagste niveau sinds december 2020 en ruim vijfduizend dollar minder dan zondagochtend.

Aanvankelijk herstelde de virtuele munt maandagochtend nog enigszins, tot rond de 26.000 dollar, maar dat was nog altijd een beduidend lagere koers dan zondag (28.108 dollar). Daarna ging de koers echter gestaag verder naar beneden: tegen 10u30 was de bitcoin 24.560 dollar waard, omstreeks 17u nog maar 22.771,50 dollar.

Sinds in de Verenigde Staten vrijdag een hoger dan verwachte inflatie werd bekendgemaakt, verloor de bitcoin zowat 13 procent van zijn waarde. Voordien had de munt wekenlang rond de 30.000 dollar geschommeld. Sinds het record van 69.000 dollar in november, is de bitcoin met meer dan 60 procent in waarde gedaald.

