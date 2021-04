De cryptomunt bitcoin is vrijdag, voor de eerste keer sinds 8 maart, minder dan 50.000 dollar waard. De koers zakte vrijdagochtend op het handelsplatform Bitstamp tot een dieptepunt van zo'n 48.000 dollar, om daarna weer iets te herstellen, maar onder de symbolische grens van 50.000 dollar te blijven.

De bekendste cryptomunt ter wereld staat al enkele dagen onder druk, onder andere wegens berichten over een strengere aanpak van cryptomunten in de Verenigde Staten in de strijd tegen witwassen. Vrijdagnacht raakte ook nog bekend dat de nieuwe president Joe Biden rijken zwaarder wil gaan belasten.

Midden deze maand bereikte de bitcoin zijn hoogste koers ooit, van net geen 65.000 dollar. Ondanks de hoge volatiliteit is de koers nog altijd 70 procent hoger dan eind 2020.

Op vijf jaar tijd werd de bitcoin zelfs 10.000 procent meer waard. Al winnen andere cryptomunten zoals Ether, Binance of XRP steeds meer aan populariteit.

Kenners waarschuwen beleggers voor de gevaren van de handel in cryptomunten. Die is niet gereglementeerd en dus bestaat het risico op misbruik

