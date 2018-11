Bitcoin kruipt langzaam uit het dal

De koers op Coinbase, een van de grootste handelaren in cryptomunten, ziet er nu zo uit.

Het lijkt er dus op dat de munten zich een beetje terug rechttrekken na de grote val van de afgelopen dagen. De grootste cryptomunt, bitcoin, verloor in de afgelopen week 30 procent aan waarde. Vorige week dinsdag stond de bitcoin nog op een koers van 6400 dollar.

Die 4.400 dollar is de laagste stand voor bitcoin in een jaar. Andere munten daalden ook. Zo werd een afsplitsing, de bitcoin cash, in een dag tijd bijna gehalveerd. Munten als de XRP, ethereum, stellar, EOS, litecoin, cardano en monero verloren in een etmaal 10 tot 20 procent van hun waarde, blijkt uit gegevens van de site Coinmarketcap, die alle koersen bijhoudt.

Handelaren en analisten weten nog altijd niet goed wat de oorzaak van de koersdaling is. Mogelijk heeft die te maken met de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto's.

De koersen van virtuele munten zijn notoir onstabiel. 2017 was bijvoorbeeld het jaar van de grote hype, waarin bitcoin startte aan 1.000 dollar, maar endigde op een waarde van meer dan 20.000 dollar aan het einde van het jaar. De voorbije maanden leken de markten voor cryptogeld te stabiliseren. De munt bleef maandenlang tussen de 6000 en 7000 dollar hangen, maar daar is nu dus een einde aan gekomen.