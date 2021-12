Cryptomunten als bitcoin staan gekend om hun hoogten en dalen. Hoe ging dat in 2021? Een jaaroverzicht.

Dat meldt BTCDirect op basis van eigen onderzoek. Daaruit moet blijken dat bij een dagelijkse aankoop van 1 euro aan bitcoin, het rendement 25% is. Dat heeft verschillende redenen. Elon Musk heeft dit jaar voor veel roering gezorgd, net als het cryptoverbod van China. Wat gebeurde nog meer?

Koersrecord Bitcoin

In de eerste twee maanden verdubbelde de waarde van bitcoin tot 47 duizend euro. Er kwamen veel nieuwe, grote investeerders bij. Op 29 januari zette Elon Musk het woord Bitcoin in zijn biografie op Twitter en prompt steeg de koers met 11%. Een week later deelde Musk dan weer mee dat Tesla voor 1,5 miljard dollar bitcoin heeft gekocht, waardoor bitcoin met nog eens 20% steeg. Op 14 april werd bitcoin verhandeld voor 53.000 euro. Dat was tot dan toe de hoogste waarde ooit. Op die dag bracht één van de grootste cryptobeurzen ter wereld aandelen uit.

China en Tesla

Nog in april zorgde een overstroming ervoor dat Chinese bitcoin miners hun werk niet meer konden doen. De bitcoinkoers leverde 14% in op één dag. Op 13 mei liet Tesla dan weer weten geen bitcoin meer te accepteren voor de verkoop van hun producten. De Chinese overheid beval banken en andere financiële instellingen om geen crypto meer te gebruiken. Een maand later verbood China het minen van bitcoin. Van dat koersrecord was niets meer over, eind juli was bitcoin nog maar de helft waard van het record gezet in april.

Eerste land met bitcoin als betaalmiddel

Dat bleek ook het dieptepunt van 2021 te zijn voor de bitcoin koers. In de resterende maanden werden er steeds minder bitcoins aangeboden voor de verkoop op beurzen, waardoor de prijs kon stijgen. Daarnaast behaalde El Salvador op 7 september wereldnieuws door bitcoin te accepteren als wettig betaalmiddel. De koers steeg 10 november naar het absolute all time high van bijna 60 duizend euro. Inmiddels heeft bitcoin 25 procent ingeleverd nadat de omicron-variant van het coronavirus bekend werd.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

