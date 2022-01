De bitcoin en de beurzen zijn donderdagochtend flink lager gegaan, na de publicatie van de notulen van de Amerikaanse centrale bank. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse rente sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd. En bij stijgende rentes nemen beleggers doorgaans minder risico.

De bitcoin zakte donderdag rond 9.30 uur tot zo'n 43.000 dollar (omgerekend 38.000 euro). Dat is het laagste niveau in maanden. Op 24 uur daalde de cryptomunt bijna 7 procent, berekende CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. In november stond de bitcoin nog op een record van 69.000 dollar. Maar de nieuwe coronagolf, met de sterk oprukkende omikronvariant, tastte het vertrouwen van beleggers reeds aan. Ook andere cryptomunten zoals de ether (-10 procent) verloren donderdag fors terrein.

Verkoopgolf

Bij de jongste beleidsvergadering van de Fed in december werd al bekend dat de Amerikaanse centrale bank de coronasteun versneld zou afbouwen en dat ze tot wel drie renteverhogingen voorziet dit jaar. Uit de aantekeningen van die vergadering blijkt nu dat de rente al eerder in het jaar zou kunnen worden verhoogd als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien.

Na de publicatie van de notulen werd ook op de beurzen een verkoopgolf ingezet. In Brussel houdt de Bel20 nog tamelijk stand, met een verlies van bijna 1 procent, maar in Amsterdam liep het verlies van de AEX op tot bijna 2 procent. Ook in Parijs (-1,18 procent), Frankfurt (-1,19 procent) en in Londen (-0,57 procent) gingen de beurzen in het rood.

