Bitcoin en regen hebben in Scandinavië veel met elkaar van doen. Zweden en Noorwegen blijken momenteel de goedkoopste plaatsen ter wereld om de cryptomunten te minen, meldt financieel persbureau Bloomberg. Dat heeft te maken met het milde en natte weer in de regio.

Zweden en Noorwegen kenden de natste herfst en start van de winter in twintig jaar. De gemiddelde temperaturen lagen ver boven nul. Waterkrachtcentrales in beide landen konden daardoor veel elektriciteit leveren en dat maakt stroom spotgoedkoop. Wat dat met cryptovaluta te maken heeft? Wel, voor het minen van bitcoin is veel elektriciteit nodig. Ze worden gemaakt in grote computercentra. De algoritmen worden verwerkt in hallen die vaak zo groot zijn als hangars op vliegvelden. Zo'n centrum verbruikt voor het minen soms net zoveel stroom als 70.000 huishoudens.

Lage stroomtarieven

Het ongewoon natte weer en de milde temperaturen stuwden de hydroreservoirs in de Scandinavische regio tot het hoogste niveau in meer dan twintig jaar, waardoor er veel opwekkingscapaciteit vrij is gekomen. Het resultaat is dat de stroomprijzen gedurende langere perioden dicht bij nul liggen. De gemiddelde prijzen dit jaar zijn ongeveer een derde van die in Duitsland, de grootste energiemarkt van Europa. Dat maakt Zweden en Noorwegen momenteel goede alternatieven voor China, Kazachstan en Canada, plaatsen waar veel aan bitcoin-mining wordt gedaan.

Zweden en Noorwegen kenden de natste herfst en start van de winter in twintig jaar. De gemiddelde temperaturen lagen ver boven nul. Waterkrachtcentrales in beide landen konden daardoor veel elektriciteit leveren en dat maakt stroom spotgoedkoop. Wat dat met cryptovaluta te maken heeft? Wel, voor het minen van bitcoin is veel elektriciteit nodig. Ze worden gemaakt in grote computercentra. De algoritmen worden verwerkt in hallen die vaak zo groot zijn als hangars op vliegvelden. Zo'n centrum verbruikt voor het minen soms net zoveel stroom als 70.000 huishoudens.Het ongewoon natte weer en de milde temperaturen stuwden de hydroreservoirs in de Scandinavische regio tot het hoogste niveau in meer dan twintig jaar, waardoor er veel opwekkingscapaciteit vrij is gekomen. Het resultaat is dat de stroomprijzen gedurende langere perioden dicht bij nul liggen. De gemiddelde prijzen dit jaar zijn ongeveer een derde van die in Duitsland, de grootste energiemarkt van Europa. Dat maakt Zweden en Noorwegen momenteel goede alternatieven voor China, Kazachstan en Canada, plaatsen waar veel aan bitcoin-mining wordt gedaan.