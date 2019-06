Bitcoin rondt de kaap van 12.000 dollar

De bitcoin zet zijn opmars ook woensdag sterk door. De cryptomunt is al enige tijd aan het stijgen, maar de afgelopen dagen zit de vaart er duidelijk in. Inmiddels is de grens van 12.000 dollar ruim doorbroken, meldt Coinmarketcap, dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Begin mei stond de bitcoin nog op 6.000 dollar. Afgelopen zondag noteerde de digitale munteenheid enkele uren boven de 11.000 dollar, een grens die dinsdag goed werd doorbroken. Momenteel is de bitcoin rond de 12.236 dollar (10.770 euro) waard. Het is van december 2017 geleden dat de 12.000-dollargrens doorbroken werd - die maand ging de cryptomunt tot 19.511 dollar. In december 2017 en januari 2018 noteerde de bitcoin in totaal zowat zes weken boven 12.000 dollar. Onder meer de stappen van techgigant Facebook, die met zijn eigen virtuele munt Libra komt, stuwen de koers. Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank, zei woensdag nog dat de Federal Reserve "heel erg goed" gaat kijken naar de Libra van Facebook. Ook andere cryptovaluta, zoals ethereum, laten een stijgende lijn zien. Door die relatief snelle stijging wordt gewaarschuwd voor een bubbel, net als eind 2017 toen de bitcoin op ruim 19.000 dollar piekte. Daarna werd een scherpe daling ingezet, tot rond de 3.000 dollar. De koers van cryptomunten is erg gevoelig voor speculatie.