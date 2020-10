De digitale munt Bitcoin is woensdag naar de hoogste koers sinds januari 2018 gestegen: 11.797 euro. Alleen al in oktober steeg de koers van de cryptomunt 30 procent.

Aanleiding voor de koersstijging is de aankondiging van PayPal vorige week dat het de deuren opent voor Bitcoin. De waarde bedroeg aan het eind van die dag al 10.833 euro en in een week tijd kwam daar dus bijna duizend euro bij.

'Verschuiving is onvermijdelijk'

Klanten van PayPal kunnen op het betalingsplatform straks gebruik maken van verschillende munten. Volgens het bedrijf is de verschuiving naar digitale valuta onvermijdelijk, en zijn er duidelijke voordelen in termen van toegang en opname. Cryptogebruikers worden wel geconfronteerd met een aantal beperkingen bij PayPal. Zo kunnen ze geen munten naar en van rekeningen overmaken. Verder kunnen ze alleen crypto's houden die ze via PayPal hebben gekocht.

Vooralsnog worden cryptovaluta als bitcoin nog niet echt gebruikt voor het doen van aankopen, en wordt er vooral in gehandeld. Financiële instellingen en fondsen tonen ook steeds meer interesse in crypto's.

