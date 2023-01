De markt van de cryptomunten lijkt aan een heropleving bezig. De bekendste onder de digitale munten, de bitcoin, is na een enkele dagen van winst opnieuw meer dan 20.000 dollar waard.

De bitcoin steeg maandagochtend tot 20.845 dollar, een winst van 5,2 procent tegenover vrijdag. Het is ook meteen het hoogste niveau sinds november, voordat het faillissement van de cryptobeurs FTX de markt door elkaar schudde. De cryptomarkt van haar kant is opnieuw meer dan 1.000 miljard dollar waard geworden, zo berekende de website CoinGecko. Die analyseert de koersen van meer dan 12.000 cryptoactiva.

Maar ondanks de recente heropleving, blijft de markt drie keer kleiner dan op het hoogtepunt in november 2021. De koersstijging heeft volgens analisten te maken met optimisme dat de bodem voor de cryptomunten is bereikt en dat de piek van de inflatie voorbij is. De kortetermijnvooruitzichten voor de inflatie in de VS vielen in januari terug tot het laagste niveau in twee jaar, en dat gaf het consumentenvertrouwen een groter dan verwachte boost. Niet alleen cryptomunten, maar ook de beurzen zijn het nieuwe jaar positief gestart met een terugkeer naar niveaus van zowat een jaar geleden.

