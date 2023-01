Open source wachtwoordmanager Bitwarden heeft voor het eerst een overname gedaan. Met Passwordless.dev moet het makkelijker worden om in te loggen zonder wachtwoord.

Passwordless.dev is een Zweedse startup die sinds 2020 bestaat. Het bedrijf legt zich toe op het eenvoudig maken om wachtwoordloze authenticatie te integreren in andere software. Denk daarbij aan biometrie (zoals inloggen met gezichtsherkenning of vingerafdruk), of fysieke security keys.Wachtwoordmanagers spelen al een tijdje in op de trend van wachtwoordloos inloggen.Met de overname wil het bedrijf haar commercieel aanbod versterken. Hoeveel Bitwarden betaald voor de overname is niet bekend. Passwordless.dev blijft ook los van Bitwarden beschikbaar voor andere bedrijven.Bitwarden is een wachtwoordmanager die gratis is voor eindgebruikers en betalend voor professionele omgevingen. In september haalde het bedrijf nog honderd miljoen dollar op na een eerdere niet gedetailleerde kapitaalronde in 2019.