BlaBlaCar start met buslijnen

Tegen het einde van dit jaar zullen 60 steden in Duitsland en de Benelux met elkaar verbonden worden door buslijnen van het nieuwe merk BlaBlaBus, zo meldt de Duitse krant Handelsblatt. Het Franse autodeelbedrijf daagt zo het Duitse FlixBus uit, dat 95 procent van de markt in handen heeft. BlaBlaCar-topman Nicolas Brusson denkt dat busgebruikers ook van het aanbod autodelen gebruik zullen maken voor waar er geen buslijnen voorhanden zijn.

Autodeelplatformen proberen al een tijdje te diversifiëren, bijvoorbeeld door ook te investeren in elektrische steps, fietsen of openbaar vervoer. Het Chinese Didi lanceerde zo in 2015 al een reservatiesysteem voor bussen, Uber is er eind 2018 mee begonnen. BlaBlaCar lijkt wel een van de eerste om met zijn eigen busdienst te beginnen.