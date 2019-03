BlackBerry klaagt Twitter aan

BlackBerry spande vorig jaar een vergelijkbare rechtszaak aan tegen Facebook, Instagram en WhatsApp. Daar ging het onder meer over het taggen van mensen in foto's, over batterijbesparing en over het gebruik van games in chatapps. Facebook reageerde door een tegenaanklacht tegen BlackBerry in te dienen. Daarnaast diende BlackBerry een aanklacht in tegen Snap, het moederbedrijf van Snapchat. Al die zaken lopen nog.

BlackBerry was een van de eerste aanbieders van mobiele chatdiensten, via zijn mobiele telefoons. Het bedrijf verloor echter de strijd om de telefoonmarkt van de iPhones en Android-toestellen. BlackBerry maakt tegenwoordig dan ook geen smartphones meer. Het richt zich voornamelijk op beveiliging van software en op het verdedigen van eerder bekomen patenten.

De BlackBerry's die nu op de markt komen, worden gemaakt door het Chinese TCL Communication, dat licenties heeft gekocht en daardoor de naam BlackBerry mag gebruiken.