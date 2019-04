BlackBerry Messenger gooit de handdoek in de ring. Daarmee komt een einde aan een van de eerste gratis mobiele chatdiensten.

Na veertien jaar stopt BlackBerry Messenger ermee. De app werd in 2005 gelanceerd en was een van de eerste populaire mobiele chatdiensten. Nu BlackBerry als telefoonmerk niet langer dominant is (om het zacht uit te drukken), en er alternatieven als WhatsApp en WeChat op de markt zijn, sluit de BlackBerry Messenger dienst zijn deuren.

Toch voor wie gebruik maakt van de gratis versie voor consumenten. De Enterprise versie voor bedrijven kan je nog wel downloaden in de Play Store, en binnenkort in de Apple App Store. Die kost 2,5 dollar per half jaar en bevat enkele extra functies zoals encryptie en de mogelijkheid om berichten aan te passen. Het eerste jaar is nu gratis.