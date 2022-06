De Franse pc-fabrikant Bleu Jour heeft een eigen moederbord ontwikkeld: de basis van een volledig in Europa samengestelde pc.

Bleu Jour is een Franse IT-producent en -ontwerper die zich volledig toelegt op fluisterstille mini-pc's en gaming-pc's. 'Mini-pc's zijn op zich een niche, maar wel eentje waar groei in zit', zegt Jean-Christophe Agobert, CEO van Bleu Jour aan Data News. 'In Europa zijn er vorig jaar 1,2 miljoen verkocht. Alles samen een omzet van ongeveer 585 miljoen euro.' Zo'n 70.000 stuks daarvan zijn voor rekening van Bleu Jour. 'Op twee jaar tijd zijn we qua productie verdrievoudigd. In 2019 zaten we op 20.000 stuks', aldus Agobert.

Voortaan heeft Bleu Jour een eigen 'Europees' moederbord in huis. © Bleu Jour

Stukje 'Made in', maar vooral 'Built in Europe'

Het moederbord dat Bleu Jour nu voorstelt, is er eentje op basis van het Intel NUC-platform en is volledig ontworpen én vervaardigd in de buurt van het Franse Toulouse. 'Dat moederbord is dus 'made in Europe'. Het maakt ook dat we nu mini-pc's kunnen maken en samenstellen die honderd procent 'built in Europe' zijn, zegt de CEO. Een eerste Europese computer dus, maar met de belangrijke kanttekening dat zowat alle componenten op het moederbord wel uit Azië komen. 'Ik schat dat amper twee procent van alle componenten en chips op het moederbord uit Europa komt, via ST Micro. Maar in alle eerlijkheid: ook dat kan nog een overschatting zijn', zegt Agobert die wel benadrukt dat dit een eerste maar belangrijke stap is. 'We willen elk risico van schaarste en afhankelijkheid van Azië zoveel mogelijk vermijden', klinkt het. Uiteraard kijkt Bleu Jour dan ook vooral in de richting van de grote chipbakkers die nauwelijks productiefaciliteiten in Europa hebben. 'Daar komt verandering in, maar dat wordt sowieso een werk van lange adem', meent de topman.

Jean-Christophe Agobert, CEO van Bleu Jour, stelt het eigen ontwikkelde en vervaardigde moederbord voor. © DN

De herindustrialisatie van Europa mag dan wel een actueel debat zijn: de plannen van Bleu Jour rond eigen productie dateren al van 2018. 'Het is toen dat we gestart zijn met het plan om een eigen moederbord te ontwikkelen. Dat maakt dat we niet langer alleen maar een integrator zijn, maar ook een fabrikant worden. En dat is nodig om het verschil te kunnen maken in deze niche', aldus Jean-Christophe Agobert.

De compacte KUBB mini-pc. © Bleu Jour

KUBB

Bleu Jour - in 2002 opgericht in Toulouse - is voornamelijk gekend vanwege de knappe kubusvormige mini-pc's die het in 2014 lanceerde: de KUBB. Bedrijven laten die graag personaliseren en bedrukken met een eigen logo. 95 procent van alle verkoop bij Bleu Jour is trouwens via de B2B-resellermarkt. Het eigen moederbord zal nu in eerste instantie in de nieuwe twaalf centimeter grote kubusvormige pc's gebruikt worden. Het moederbord wordt uitgerust met een Intel Core van de elfde generatie voor Intel NUC: wat staat voor 'Next Unit of Computing'. Intel introduceerde dit speciaal voor mini-pc's bedachte platform in 2012. De pc's zijn fluisterstil, hebben een laag stroomverbruik, modulair en op maat samen te stellen en zijn dus erg compact. Ze zijn krachtig genoeg voor de meest voorkomende kantoortoepassingen. 'Dat we die computer nu honderd procent vanuit Europa kunnen assembleren, inclusief de cases en het chassis, dat maakt ook dat we heel wat duurzamer dan voorheen te werk gaan', besluit CEO Agobert.

