Blockchain laat Antwerpenaar eigen identiteit beheren

Het project krijgt de naam Blockchain on the Move en is het werk van Digipolis (de ICT service provider van de stad), de Vlaamse overheid (Informatie Vlaanderen), V-ICT-OR en de Duitse start-up Jolocom dat als projectpartner optreedt.

Het concept is een zelfbeheerde identiteit (Self-Sovereign Identity, SSI) waarbij de Antwerpse burger zelf beheerder en eigenaar is van zijn data en identiteit. Daarbij kan hij of zij zelf kiezen om die gevalideerde data ergens te delen.

Mobiele app

Het project zit nog in een vroege fase, maar zal in de loop van volgend jaar in praktijk worden omgezet. Tot februari wordt de toepassing ontwikkeld. Dat zal in praktijk een smartphoneapp zijn waarmee burgers hun gegevens kunnen delen en beheren.

In de loop van het jaar zal de stad een eerste usecase uittesten waarbij het verhuisproces (een adreswijziging) wordt uitgetest. Eind 2019 wordt de zelfbeheerde identiteit geïntegreerd in de systemen en architectuur van de betrokken partners om begin 2020 te worden opengesteld naar andere overheden en private organisaties.

In de gedrukte versie van Data News van 14 december brengen we een interview met de topvrouw van Informatie Vlaanderen. Daarin gaan we dieper in op de blockchainprojecten die binnen de Vlaamse overheid lopen.