Reporters Without Borders gebruikt het online blokkenspel Minecraft om een virtuele bibliotheek te bouwen die gericht is op vrije meningsuiting. De bib bevat journalistieke artikels die elders online gecensureerd worden.

Minecraft ken je als het ontiegelijk populaire online spelletje waarbij je blokken delft om er werkelijk alles mee te bouwen, van hutjes tot kastelen en volledige reconstructies van Games of Thrones-sets. Het spel wordt nu echter ingezet als achterdeurtje om gecensureerde werken een plek te geven.

De nonprofit Reporters Without Borders, een actiegroep rond vrije meningsuiting, heeft de zogeheten Uncensured Library gebouwd met de hulp van ontwikkelstudio Blockworks. Bij de werken die je hier kan lezen, zitten onder meer teksten van Jamal Khashoggi, de journalist die in 2018 vermoord werd om zijn kritiek op de Saudische overheid.

Door de firewalls heen

Het idee achter de bib is dat Minecraft op zich door de meeste nationale firewalls heen geraakt, omdat het gezien wordt als een onschuldig spelletje, dat bovendien maandelijks 145 miljoen spelers aantrekt. 'Minecraft is beschikbaar in elk land', zegt Christian Mihr, executive director van Reporters Without Borders Duitsland daarover. 'Het spel wordt ook niet gecensureerd zoals sommige andere games, die verdacht worden politiek te zijn. Het is een achterdeurtje rond censuur.'

Voor elk land worden auteurs gekozen om dat land te vertegenwoordigen, zodat burgers hun werken alsnog kunnen lezen. Mihr benadrukt nog dat hij steeds toestemming vraagt om werken te publiceren.

