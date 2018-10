Bloomberg versus Apple en Amazon: wie liegt of wordt voorgelogen?

Nadat eerder al Amazon duidelijke vraagtekens plaatste bij het artikel over Chinese spionage bij Amerikaanse technologiebedrijven, komt Apple nu met een nieuw statement. In niet mis te verstane bewoordingen maakt de techgigant brandhout van het hele artikel van Bloomberg. "Apple heeft nooit kwaadaardige chips, hardware-manipulaties of bewust geplaatste kwetsbaarheden in een server gevonden. Apple heeft nooit contact gehad met het FBI of een andere dienst over zo'n incident. Wij weten niet van enig onderzoek door het FBI", leest het bericht.

17 anonieme bronnen

Apple zegt dat het het afgelopen jaar - want zo lang werkte Bloomberg aan het artikel - meerdere malen "bijna elk aspect van het verhaal weerlegd heeft met feiten", en dit 'on the record'. Apple en Amazon worden in hun versie van het verhaal ook openlijk gesteund door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) en de Britse geheime dienst GCHQ.

Aan de andere kant heeft Bloomberg een ijzersterke reputatie hoog te houden. De onderzoeksjournalisten werkten een jaar aan het artikel en voerden naar eigen zeggen meer dan 100 interviews uit. Zeventien bronnen bij de betrokken bedrijven en bij overheidsinstellingen zouden het verhaal bevestigd hebben aan Bloomberg dat er begin deze week dus mee uitpakte op de cover van Businessweek. Het grote probleem is dat het om bronnen gaat die anoniem wensen te blijven.

Werd Bloomberg dus (bewust) om de tuin geleid of liegen Apple en Amazon? Op die vraag is geen eenduidig antwoord. Dat maakt dat de druk op Bloomberg toeneemt om met bewijsmateriaal op de proppen te komen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.