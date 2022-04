Het Franse IT-dienstenbedrijf Blue Soft Group opende deze week een kantoor in Brussel. Het wil zich zo beter kunnen focussen op de Belgisch-Luxemburgse markt en streeft ernaar een veertigtal medewerkers aan te werven in de komende twee jaar.

Nadat de groep vorig jaar een kantoor opende in Zwitserland, is nu België aan de beurt. Blue Soft Belgium wordt op die manier de achtste vestiging van de groep waardoor die een nieuwe markt kan betreden. Bij de vestigingen in Frankrijk en Zwitserland werken momenteel zo'n achthonderd mensen.

Tweekoppige leiding

Blue Soft Group werd in 2008 opgericht door Ludovic Hayat, die twee jaar later werd vergezeld door Thierry Boccara. De onderneming telt intussen zes aanvullende entiteiten, gespecialiseerd in consulting, de cloud en infrastructuren, agile ontwikkeling, UX/UI-design en Microsoft-oplossingen.

'Blue Soft Belgium zal een actieve rol spelen bij de ecosystemen van zowel lokale/regionale als nationale besturen en van private bedrijven, om hen te helpen het beste uit hun IT-projecten en activiteiten te halen', klinkt het. De eerste ontwikkelingsfase van het filiaal heeft uitsluitend betrekking op België; de Luxemburgse markt komt later aan bod.

Naar het voorbeeld van de tweekoppige Franse leiding, staan twee mannen aan het hoofd van Blue Soft Belgium: Joël Van Hoolandt en Frédéric Jourdain.

