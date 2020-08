De vereniging van Bluetooth-fabrikanten wil de Bluetooth-standaard aanpassen om wearables inzetbaar te maken voor contacttracing. Al zal dat mogelijk nog niet voor meteen zijn.

De Bluetooth Special Interest Group (SIG), de vereniging die meer dan 130 fabrikanten verenigt, zegt dat het werkt aan specificaties om de technologie aan te passen zodat wearables kunnen ingezet worden om na te gaan of besmette gebruikers met elkaar in contact zijn geweest. Ook zegt het dat de aanpassing het mogelijk moet maken om aan te sluiten bestaande notificatiesystemen, verwijzend naar wat Google en Apple intussen mogelijk maken.

Het idee is dat wearables een rol kunnen spelen bij bevolkingsgroepen waar smartphonegebruik minder is ingeburgerd. Specifiek denkt het daarbij aan kinderen of ouderen in woonzorgcentra.

Helaas is het verder volledig onduidelijk wat de SIG van plan is. Het is niet duidelijk of zo'n aanpassing meteen zou werken op bestaande toestellen met Bluetooth, of voor nieuwe edities. Ook noemt het geen termijn. Dat er nu pas afspraken worden gemaakt tussen 130 bedrijven die vervolgens nog moeten worden geïmplementeerd, doet vermoeden dat de aanpassing niet voor de komende maanden zal zijn.

