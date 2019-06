is redacteur bij Data News

BMW gaat voortaan samenwerken met Jaguar Land Rover. Samen willen ze een aantal onderdelen van elektrische wagens ontwikkelen om kosten te drukken.

De twee gaan onder meer elektrische motoren, de koppeling en bijhorende elektrinica samen ontwikkelen. Daarbij worden ook onderdelen samen aangekocht. De elektrische aandrijving zelf maakt elke fabrikant in zijn eigen fabrieken.

Het doel is efficiëntie en kostenverlaging. Beide bedrijven hopen op een kortere ontwikkeltijd en sneller elektrische voertuigen naar de markt te brengen. "We hebben aangetoond dat de elektrische wagens van wereldklasse kunnen bouwen, nu moeten we de technologie schalen om de volgende generatie Jaguar en Land Rover producten te bouwen," zegt Nick Rogers, hoofd engineering bij Jaguar Land Rover.

Rond zelfrijdende wagens hebben verschillende automakers al partnerschappen gesloten, hetzij onderling of met grote technologiebedrijven. Puur rond elektrisch rijden is eerder uitzonderlijk.

Zowel BMW als Jaguar hebben vandaag al een eerste generatie elektrische wagens. BMW heeft zijn I-reeks. Jaguar heeft zijn I-Pace. Data News kon beide wagens enkele maanden geleden nog testen.