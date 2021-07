De Duitse automaker BMW zet vanaf vandaag de productie voor een week stop in zijn fabriek in het Beierse Regensburg. Dat maakte een woordvoerder zondag bekend. Reden is het aanhoudende tekort aan computerchips.

Aangezien in de week van maandag 2 augustus al een algemene vakantie was ingepland, zal de productie in de vestiging in Regensburg pas op 9 augustus hervatten.

Toegenomen thuiswerk

Het gebrek aan chips is met name te wijten aan de coronapandemie die de vraag naar elektronica fors heeft doen stijgen, onder meer door het toegenomen thuiswerken.

Ook de autosector ondervindt wereldwijd hinder door het tekort: moderne wagens bevatten talloze chips. Vorige week nog liet Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, weten ook in de tweede helft van dit jaar last te hebben van chiptekorten. Daardoor zullen er in 2021 minder Mercedessen worden verkocht dan het Duitse concern aanvankelijk had verwacht.

