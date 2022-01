BMW heeft op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een auto getoond die van kleur kan veranderen. Het elektrische voertuig, luisterend naar de modelnaam iX Flow, heeft een speciale carrosserie-coating die op dezelfde manier werkt als het e-inkscherm van een e-reader.

Met My Modes konden eigenaars van bepaalde BMW-modellen al tamelijk verregaand de sfeer van het interieur aanpassen aan hun persoonlijke smaak en de gewenste rijervaring. De BMW iX Flow met elektronische inkt die de Duitse constructeur zopas onthulde, stelt de gebruiker in staat om ook het exterieur van het voertuig aan te passen aan verschillende situaties en individuele wensen.

Denk niet zwartwit

Met een druk op de knop maak je van een witte BMW iX Flow een zwarte uitvoering of vice versa. Andere kleuren behoren voorlopig nog niet tot de mogelijkheden, maar met het zwart en wit kan je toch al een aardig persoonlijk tintje aan de wagen geven. Denk aan een witte carrosserie met zwarte velgen, of aan kleuraccenten in bijvoorbeeld de buitenspiegels of het dak.

Via een kleurverloop van wit naar zwart kan BMW ook aangeven in welke mate het elektrische voertuig is opgeladen. En als je de auto niet zo snel terugvindt in de parkeergarage, is het zelfs mogelijk om de iX Flow te laten flikkeren. Dat wil zeggen, in de nabije toekomst: voorlopig gaat het nog om een prototype.

Het geheim van de vloeiende kleurveranderingen zit 'm in een hoogtechnologische 'bodywrap'. Via een techniek die elektroforese heet, kunnen kleurpigmenten naar het oppervlak van de wrap worden gebracht, waardoor de wagen geheel of gedeeltelijk van kleur verandert. In onderstaande video kan je het allemaal met je eigen ogen bekijken, vanaf 2:25'.

