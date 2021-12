BMW heeft een langetermijnakkoord afgesloten met twee halfgeleiderproducenten voor de rechtstreekse levering van computerchips. Zo verzekert de Duitse autofabrikant zich naar eigen zeggen van 'verscheidene miljoenen' exemplaren per jaar, te midden van een wereldwijd tekort.

Het gaat om een deal met het Duitse Inova Semiconductors en het Amerikaanse GlobalFoundries. De microchips die deze bedrijven rechtstreeks gaan leveren, zullen met name gebruikt worden voor een nieuwe technologie voor dashboardschermen en sfeerverlichting. Die zal BMW het eerst uitrollen in het nieuwe model iX, een elektrische SUV.

Proactievere bevoorrading

'We verdiepen onze partnerschappen in de toeleveringsketen en synchroniseren onze capaciteitsplanning rechtstreeks met onze producten en ontwikkelaars van halfgeleiders', licht Andreas Wendt toe, die binnen BMW verantwoordelijk is voor de toeleveringsketen. 'Deze pioniersovereenkomst vormt de volgende logische stap in het verzekeren van onze bevoorrading op een nog meer gebalanceerde en proactievere manier.'

In nieuwe auto's zitten tegenwoordig talloze computerchips om alle elektronica aan te sturen. Het aanhoudende wereldwijde tekort aan halfgeleiders laat zich dan ook voelen in de auto-industrie, waar bedrijven regelmatig genoodzaakt zijn om de productie tijdelijk stil te leggen.

Tot nu toe slaagde BMW er beter dan sommige andere concurrenten in het hoofd te bieden aan de problemen in de toeleveringsketen, al werd het bedrijf ook geconfronteerd met productiestops. De voorbije maanden krikte de constructeur zelfs meerdere keren zijn winstverwachting op.

De aankondiging van BMW komt er daags nadat autogroep Stellantis - met onder meer de merken Citroën, Fiat, Opel en Peugeot - een samenwerking met de Taiwanese elektronicareus Foxconn bekendmaakte. Beide bedrijven gaan samen eigen computerchips ontwerpen en produceren, om ze vanaf 2024 ook effectief in te zetten.

