Boeing heeft nog weken werk aan software-update

Het vliegverbod op de 737 MAX-toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zal nog een aantal weken blijven gelden. De Boeing heeft nog tijd nodig om zijn geplande software-update voor te bereiden, zo deelde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA mee.

Boeing werkt aan een update van het besturingssysteem MCAS, dat een rol zou hebben gespeeld bij twee recente crashes van 737 MAX-vliegtuigen, waarbij in totaal 346 mensen omkwamen. Na het tweede ongeval werd alle vliegtuigen van dat type wereldwijd aan de grond gezet, omdat beide crashes "gelijkenissen" vertonen.

Boeing zei vorige week dat al het papierwerk voor de update tegen eind maart zou zijn ingediend bij de FAA, maar nu klinkt het dat dat de komende weken zal gebeuren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit moet de update goedkeuren. Ze zal het voorstel aan een "rigoureus veiligheidsonderzoek" onderwerpen om er zeker van te zijn dat alle problemen ermee opgelost zijn.

Het MCAS-systeem zou verantwoordelijk zijn geweest voor het ongeval met een 737 MAX 8 eind oktober in Indonesië. Het zou de neus van het vliegtuig automatisch naar beneden geduwd hebben, een actie waar de piloten niet tegen konden reageren. Ook bij de crash van eenzelfde vliegtuigtype in maart in Ethiopië zou het MCAS-systeem volgens anonieme bronnen actief zijn geweest.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Ethiopië verwacht maandag een eerste officieel en voorlopig rapport over de crash van 10 maart te publiceren.