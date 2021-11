De Amerikaanse autoriteiten hebben Boeing woensdag toestemming geven om 147 satellieten in een baan rond de aarde te brengen. Op die manier wil het bedrijf consumenten wereldwijd toegang geven tot breedbandinternet.

De Federal Communications Commission (FCC) 'heeft een aanvraag goedgekeurd voor een vergunning om een satellietconstellatie te bouwen, te stationeren en te exploiteren', aldus een verklaring. 'Boeing is van plan breedbandinternet en communicatiediensten aan te bieden aan particuliere, commerciële, overheids- en zakelijke gebruikers.' De FCC heeft 147 satellieten goedgekeurd voor Boeing, waarvan de grote meerderheid in een lage baan om de aarde (Low Earth Orbit (LEO)) zal worden gebracht. Zo worden er 132 op een hoogte van ongeveer 1.000 kilometer geplaatst, vijftien anderen zullen geplaatst worden op een hoogte tussen 27.000 en 44.000 kilometer. Concurrerende bedrijven kwamen eerder al met plannen voor satellietconstellatieprojecten. De Amerikaanse miljardair Elon Musk, hoofd van SpaceX, heeft al meer dan 1.500 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een soortgelijk project lopen onder de naam Kuiper.