Boeing rekent niet langer extra voor belangrijke veiligheidsfunctie

Vliegtuigbouwer Boeing gaat een veiligheidsfunctie, waarmee de bemanning van de gecrashte Lion Air vlucht het vliegtuig mogelijk had kunnen redden, standaard maken. Dat schrijft de krant The New York Times. De optie was tot nu toe een betalende 'extra', die vaak niet wordt aangekocht door lagekostenmaatschappijen. De sensoren waren dan ook niet aanwezig op de Max jets van Lion Air en Ethiopian airlines, zo schrijft de krant.

Software bug

De functie in kwestie waarschuwt de piloot voor foute informatie die door belangrijke sensoren wordt doorgegeven. Het nieuws is pijnlijk, omdat het erop lijkt dat het eerder toevoegen van deze functie een dodelijke crash had kunnen voorkomen.

Boeing staat onder druk nadat op zes maanden tijd twee van zijn nieuwe 737 Max vliegtuigen neer gingen. In oktober crashte een vlucht van Lion Air dertien minuten nadat ze was opgestegen in Jakarta. Alle 189 passagiers aan boord kwamen om het leven. Enkele maanden eerder crashte eenzelfde model vliegtuig van Ethiopian Airlines in de buurt van Addis Abeba. Hier kwamen alle 157 passagiers om het leven.

Onderzoek

Als reactie hebben veel landen besloten de vliegtuigen aan de grond te houden tot het onderzoek is afgelopen. Enkele rapporten wijzen een software bug aan als de dader.

Bij de Lion Air Max jet draait het onderzoek bijvoorbeeld rond een automatisch systeem dat informatie van twee sensoren gebruikt om aerodynamische overtrek tegen te gaan. Wanneer de sensoren opmerken dat een vliegtuig te scherp omhoog gaat en uit de lucht kan vallen, zal de software daarbij automatisch de neus van het vliegtuig naar beneden duwen. Foute data van de sensoren op de Lion Air Max lijken er echter voor gezorgd te hebben dat het vliegtuig tot 24 keer automatisch naar beneden ging, terwijl de piloten met de software vochten om controle.

Over de crash van de Ethiopian Airlines vlucht is minder bekend, maar de vlucht zou een gelijkaardig 'grillig vluchtpatroon' hebben vertoond.