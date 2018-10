Boeing werkt aan prototype voor luchttaxi

Dat zegt Boeing-topman Dennis Muilenburg tegen persbureau Bloomberg. 'Denk aan een toekomst waarin je driedimensionale snelwegen zal hebben om de verkeersdrukte tegen te gaan', schetst Muilenburg het toekomstbeeld.

Boeing werkt daarvoor ook aan de ontwikkeling van een systeem om het luchtverkeer voor het toekomstige vervoersmiddel te regelen. De topman verwacht namelijk dat over vijf jaar de eerste luchttaxi's operationeel zullen zijn.

De bedoeling is dat de luchttaxi's niet handmatig bestuurd hoeven te worden. Of dat bij het prototype van Boeing ook al het geval is, liet Muilenberg zich niet over uit.