TiteLive, het SaaS-platform dat verschillende onafhankelijke boekhandels in België en Nederland gebruiken, kampt met technische problemen. Die zijn terug te brengen naar een ransomware-aanval.

De problemen doken maandagochtend op en sinds de namiddag werden de boekhandels die klant zijn bij TiteLive geïnformeerd dat de problemen enkele dagen kunnen aanhouden. Zij moeten door de panne terug naar pen en papier.

'Dat is ons boekhandelpakket. We gebruiken het voor voorraadbeheer, klantenadministratie enz... Onze kassa is er ook aan gekoppeld, maar die werkt ook zonder het systeem, net zoals de website, al is die hierdoor niet meer up-to-date', bevestigt de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman aan Data News.

TiteLive bevestigt dat het om een ransomware-aanval gaat die via een Windows server het bedrijf kon treffen, maar het houdt liever vertrouwelijk om welke variant het specifiek gaat. Het bedrijf is niet van plan om het gevraagde losgeld te betalen.

Frustrerend

'Het is jammer, we zijn een klein bedrijf en willen onze klanten zo goed mogelijk helpen,' zegt François Souflet, general manager van TiteLive voor de Benelux. 'Het is een frustrerende en stresserende ervaring, voor ons en onze klanten.' Hij benadrukt dat het bedrijf een degelijke digitale beveiliging had, maar door het incident extra zal investeren om een herhaling te vermijden in de toekomst.

Voor klanten van TiteLive, vooral onafhankelijke boekhandels, wil het bedrijf haar dienst zo snel mogelijk weer draaiende krijgen. 'We hopen ten laatste tegen donderdag weer operationeel te zijn' zegt Souflet. Hij benadrukt dat klanten hun kassasysteem intussen wel kunnen blijven gebruiken.

Update 29/9: De tekst is aangevuld met reactie van TiteLive

De problemen doken maandagochtend op en sinds de namiddag werden de boekhandels die klant zijn bij TiteLive geïnformeerd dat de problemen enkele dagen kunnen aanhouden. Zij moeten door de panne terug naar pen en papier.'Dat is ons boekhandelpakket. We gebruiken het voor voorraadbeheer, klantenadministratie enz... Onze kassa is er ook aan gekoppeld, maar die werkt ook zonder het systeem, net zoals de website, al is die hierdoor niet meer up-to-date', bevestigt de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman aan Data News.TiteLive bevestigt dat het om een ransomware-aanval gaat die via een Windows server het bedrijf kon treffen, maar het houdt liever vertrouwelijk om welke variant het specifiek gaat. Het bedrijf is niet van plan om het gevraagde losgeld te betalen.'Het is jammer, we zijn een klein bedrijf en willen onze klanten zo goed mogelijk helpen,' zegt François Souflet, general manager van TiteLive voor de Benelux. 'Het is een frustrerende en stresserende ervaring, voor ons en onze klanten.' Hij benadrukt dat het bedrijf een degelijke digitale beveiliging had, maar door het incident extra zal investeren om een herhaling te vermijden in de toekomst.Voor klanten van TiteLive, vooral onafhankelijke boekhandels, wil het bedrijf haar dienst zo snel mogelijk weer draaiende krijgen. 'We hopen ten laatste tegen donderdag weer operationeel te zijn' zegt Souflet. Hij benadrukt dat klanten hun kassasysteem intussen wel kunnen blijven gebruiken.Update 29/9: De tekst is aangevuld met reactie van TiteLive