TiteLive, het SaaS-platform dat verschillende onafhankelijke boekhandels in België en Nederland gebruiken, kampt met technische problemen. Die zouden terug te brengen zijn naar een ransomware-aanval.

De problemen doken maandagochtend op en sinds de namiddag werden de boekhandels die klant zijn bij TiteLive geïnformeerd dat de problemen enkele dagen kunnen aanhouden. Zij moeten door de panne terug naar pen en papier.

'Dat is ons boekhandelpakket. We gebruiken het voor voorraadbeheer, klantenadministratie enz... Onze kassa is er ook aan gekoppeld, maar die werkt ook zonder het systeem, net zoals de website, al is die hierdoor niet meer up-to-date', bevestigt de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman aan Data News.

TiteLive was deze middag niet telefonisch bereikbaar, dat lijkt intussen wel te zijn opgelost. Onze redactie vroeg het bedrijf om een reactie. Daar ontkent men de problemen niet, maar kon men nog niet formeel reageren.

Donderdag hersteld

Volgens onze bronnen zou het gaan om een ransomware-aanval. Daarbij zouden sommige boekhandelaars te horen hebben gekregen dat het bedrijf tegen donderdag haar backups wil kunnen inzetten om weer operationeel te zijn. Om welke ransomware het gaat of hoeveel de criminelen eisen is niet bekend.

