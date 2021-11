Het bedrijf gebruikt blockchaintechnologie om de echtheid van bonnetjes en facturen automatisch te verifiëren.

Het van oorsprong Belgisch yuki, ondertussen deel van Visma, zou meteen het eerste Europese boekhoudsysteem zijn dat inzet op blockchaintechnologie. Een blockchain is in principe een gedeelde database waarop elke verandering wordt bijgehouden. Eens een verzender een factuur op de blockchain zet, zou men ze dus niet meer kunnen aanpassen. Yuki gebruikt de technologie van mintBlue om klanten hun facturen te laten vergelijken met die officiële blockchainversie. Zijn de twee identiek, dan kan de verwerking automatisch gebeuren.

De nieuwe procedure moet fraude moeilijker maken, en het bedrijf maakt zich sterk dat het op deze manier factuurverwerking en -betaling op een veilige manier kan automatiseren. Door derde partijen in de verwerking weg te halen, zou bijvoorbeeld een mogelijke zwakke plek in de veiligheid worden geschrapt. 'Door toevoeging van de blockchaintechnologie Non Fungible Token invoicing (NFT) aan ons boekhoudplatform [...] zijn we er zeker van dat inkomende facturen correct zijn', zegt Jeroen van Haasteren, head of product bij Visma, in een persbericht. 'Ook is het mogelijk om altijd een digitale versie van fysieke bonnen op te halen van de blockchain. Zo realiseren we 100% herkenning van papieren bonnetjes van bijvoorbeeld een tankstation of supermarkt.'

