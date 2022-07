Els Bellens is redactrice bij Data News.

De start-up, met focus op student-ondernemers en bijberoepers, gaat in zee met OECO groep en particuliere investeerders via WinWinner.

Dexxter ontwikkelde een applicatie die boekhouding eenvoudiger en goedkoper moet maken. In een eerste investeringsronde haalt het bedrijfje nu 450.000 euro op. Met dat geld moet de app, die ondertussen zo'n jaar bestaat, verder worden uitgebouwd. De app werkt momenteel bijvoorbeeld alleen voor bijberoepers en student-ondernemers, daar moeten ook eenmanszaken in hoofdberoep bijkomen. Dexxter wil zijn (Nederlandstalige) product bovendien met Frans en Engels uitbreiden.

Voor deze investering ging de start-up in zee met OECO groep, een netwerk van ondernemers. Dexxter startte ook een publieke investeringsronde op investeringsplatform WinWinner, waar zo'n zeventig particuliere investeerders op intekenden.

