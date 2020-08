Proximus heeft van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een administratieve boete opgelegd gekregen van 20.000 euro. Het telecombedrijf had verzaakt om de persoonsgegevens van een vrouw op haar verzoek te schrappen en had de gegevens zelfs doorgegeven aan andere telefoongidsen en -inlichtingendiensten.

Dit blijkt uit een beslissing van de Geschillenkamer van eind juli, gepubliceerd op de website van de GBA. Proximus onderzoekt nog of het in beroep zal gaan.

De dame in kwestie was klant bij Telenet. Begin vorig jaar diende ze een verzoek in bij Proximus om haar nieuwe telefoonnummer niet op te nemen in de Witte Gids en bij de inlichtingendienst 1207.be. Maar een half jaar later bleek dat nummer toch niet verwijderd. Het was zelfs aan derde aanbieders van telefoongidsen bezorgd. De vrouw diende een klacht in bij de GBA.

'Voorbeeldfunctie'

Proximus stelt in zijn verweer onder meer dat de dame zich met haar verzoek tot niet-publicatie van haar persoonsgegevens had moeten richten tot haar eigen operator. Het bedrijf meent ook dat het niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de publicatie door derden.

Volgens de Geschillenkamer draagt Proximus echter wel een verantwoordelijkheid voor het opslaan en doorgeven van persoonsgegevens. Ze wijst ook op de 'voorbeeldfunctie' die het bedrijf heeft als belangrijke speler in de telecomsector. De Geschillenkamer besliste dan ook om een voldoende hoge administratieve boete op te leggen om Proximus aan te zetten zijn procedures aan te passen en zo verdere inbreuken in de toekomst te voorkomen.

Dit blijkt uit een beslissing van de Geschillenkamer van eind juli, gepubliceerd op de website van de GBA. Proximus onderzoekt nog of het in beroep zal gaan.De dame in kwestie was klant bij Telenet. Begin vorig jaar diende ze een verzoek in bij Proximus om haar nieuwe telefoonnummer niet op te nemen in de Witte Gids en bij de inlichtingendienst 1207.be. Maar een half jaar later bleek dat nummer toch niet verwijderd. Het was zelfs aan derde aanbieders van telefoongidsen bezorgd. De vrouw diende een klacht in bij de GBA.Proximus stelt in zijn verweer onder meer dat de dame zich met haar verzoek tot niet-publicatie van haar persoonsgegevens had moeten richten tot haar eigen operator. Het bedrijf meent ook dat het niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de publicatie door derden.Volgens de Geschillenkamer draagt Proximus echter wel een verantwoordelijkheid voor het opslaan en doorgeven van persoonsgegevens. Ze wijst ook op de 'voorbeeldfunctie' die het bedrijf heeft als belangrijke speler in de telecomsector. De Geschillenkamer besliste dan ook om een voldoende hoge administratieve boete op te leggen om Proximus aan te zetten zijn procedures aan te passen en zo verdere inbreuken in de toekomst te voorkomen.