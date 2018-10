Boete van 500.000 pond voor Facebook in Groot-Brittannië

Reden voor de boete van omgerekend zo'n 565.000 euro zijn de "ernstige inbreuken op de wet rond de gegevensbescherming" die Facebook beging in het schandaal met Cambridge Analytica.

"Facebook verwerkte de persoonlijke informatie van gebruikers op een onredelijke manier, door app-ontwikkelaars toegang te geven tot hun informatie, zonder hun voldoende duidelijke en geïnformeerde instemming", aldus ICO. Dat gebeurde tussen 2007 en 2014. Zelfs na de ontdekking van het misbruik, in december 2015, heeft Facebook onvoldoende inspanningen gedaan om de zaak op te helderen en de gegevens van gebruikers te beschermen. Uit onderzoek van ICO blijkt dat Cambridge Analytica de gegevens van meer dan 1 miljoen mensen in Groot-Brittannië in handen kreeg, via een quizapp op Facebook.