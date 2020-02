De vier grote Amerikaanse operatoren moeten samen zo'n 200 miljoen dollar betalen omdat ze locatiegegevens van klanten verkochten zonder hun toestemming.

Meer dan een jaar geleden ontdekten de New York Times, Motherboard en democratisch senator Ron Wyden dat zowel AT&T, T-Mobile, Sprint en Verizon locatiedata van hun klanten verkochten aan premiejagers en honderden derde partijen. Dat gebeurde zonder medeweten of toestemming van klanten.

Nu stelt telecomregulator FCC en boete voor van samen zo'n 200 miljoen dollar, zegt een bron aan Motherboard. Het ministerie van Justitie zal ze uiteindelijk moeten opleggen, maar de operatoren kunnen nog in beroep gaan.

Door de praktijk was het relatief makkelijk om, hetzij via verschillende tussenpersonen, locatiedata van personen te bemachtigen. Zo was er ook een sheriff die de data gebruikte om rechters en andere autoriteiten te bespioneren.

De boete krijgt ook flink wat kritiek. Senator Wyden, die de zaak mee aan het licht bracht, zegt dat de FCC de zaak pas onderzocht nadat ze meermaals in de media kwam. Ook het bedrag is relatief laag. De VS telt zo'n 278 miljoen mobiele gebruikers. De boete komt dus neer op minder dan één dollar per klant.

