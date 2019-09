Ecommerce-site Bol.com werkt aan een Franstalige versie van zijn app. De versie is in de eerste plaats gericht op klanten in Brussel en Wallonië en zou in de zomer van volgend jaar gelanceerd worden.

Klanten kunnen vanaf volgend jaar de app van bol.com in het Frans gebruiken. De ecommerce-site breidt voor de gelegenheid ook haar verzendingsopties uit naar Brussel en Wallonië. Populaire artikelen die voor middernacht werden besteld, kunnen de volgende werkdag worden thuisbezorgd, en anderen kunnen binnen twee werkdagen worden geleverd. De van oorsprong Nederlandse webwinkel, een dochter van supermarktengroep Ahold Delhaize, trekt daarmee de voorwaarden voor heel België gelijk.

Voor zijn uitbreiding zoekt de webwinkel ook samenwerking met lokale ondernemers in Franstalig België, zoals het dat al in andere regio's doet. Bol.com meldt dat het 20.000 partners in België en Nederland heeft die de webwinkel inzetten als platform om hun eigen producten te verkopen en leveren.

"In 2010 hebben we bol.com officieel gelanceerd in Nederlandstalig België. [...] De expertise die we de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, delen we nu ook graag met handelaars uit Franstalig België, zodat wij samen een goed lokaal alternatief kunnen bieden," zegt Huub Vermeulen, algemeen directeur bol.com in een persbericht.