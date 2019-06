Wie in Vlaanderen of Brussel woont kan voortaan ook op zondag of op dezelfde dag een pakket laten leveren van Bol.com. De Nederlandse e-commerce gigant werkt daarvoor samen met Bpost.

Bol.com levert in Nederland al langer op zondag en op dezelfde dag. Nu is die optie ook in Vlaanderen en Brussel mogelijk. Het rekent daarvoor op logistieke partner Bpost. Bol.com is overigens niet de enige die dat doet. Onder meer Coolblue biedt al langer een gelijkaardige dienst aan.

"We hebben een groot vertrouwen in onze lokale partner bpost dat zij de pakjes die zijn besteld bij bol.com goed en op het juiste moment aan Belgische klanten bezorgen," zegt Huub Vermeulen, algemeen directeur bij Bol.com. "Voor klanten in Vlaanderen en Brussel maken we met Vandaag Bezorgd en Zondagslevering het dagelijks leven weer net wat makkelijker."

De samenwerking met Bpost is niet exclusief. Het bedrijf blijft ook samenwerken met PostNL of DPD. Maar voor aanvullende diensten zoals zondagslevering en levering op dezelfde dag loopt het via de Belgische postdienst.