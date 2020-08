De Nederlandse e-commercegigant bol.com is nu ook officieel beschikbaar in Brussel en Wallonië. Het bedrijf heeft zijn Franstalige app klaar.

Bol.com, een dochterbedrijf van het concern Ahold-Delhaize, is al enkele jaren in Vlaanderen en Nederland actief, maar was nog niet te gebruiken in Franstalig België. Het bedrijf breidt zijn aanbod nu echter ook uit naar Brussel en Wallonië.

Daar hoort onder meer een Franstalige versie van de app bij. Ook hoopt het bedrijf om, net als in Vlaanderen en Nederland, met lokale partners in zee te gaan, en wil het zijn netwerk van afhaalpunten uitbreiden. In eerste instantie gaat het om Delhaize-supermarkten. Bij 58 van deze supermarkten in Franstalig België zal je je online bestellingen kunnen ophalen.

