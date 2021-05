Webwinkel Bol.com is voor 751.493,09 euro opgelicht. Daders wisten zich voor te doen als Brabantia, een leverancier, en maakten het bedrijf wijs dat hun rekeningnummer was veranderd.

De fraude begon in 2019 nadat de webwinkel een e-mail kreeg die zogezegd van Brabantia, maker van vuilnisemmers en keukenmateriaal, kwam. Daarin vroegen de oplichters, in slecht Nederlands, om voortaan alle betalingen op een Spaanse rekening te storten. Bol.com geloofde de mail.

Wat hielp met de geloofwaardigheid is dat de mail zelf wel degelijk afkomstig was van Brabantia. Daarvoor werd de mailbox van een medewerkster van de boekhoudafdeling van brabantia gehackt.

Afzender echt, inhoud niet

De truc bleek bijzonder lucratief want in totaal werd er iets meer dan 750.000 euro overgemaakt. Dat leidde bovendien tot een rechtszaak met Brabantia zelf. Alle betalingen tussen 4 december 2019 en 22 januari 2020 aan Brabantie kwamen immers op een verkeerd rekeningnummer. Bol.com argumenterede onder meer dat de lay-out en afzender van de mail echt leken.

Dit is de mail die Bol.com ontving, met constructies als 'Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje.' © Rechtspraak.nl

Redenen tot argwaan.

Die rechtszaak is nu verloren door Bol.com, zo ontdekte de Nederlandse financiële krant FD. In de uitspraak merkt de Nederlandse rechtbank op dat de webwinkel met een minimale controle, zoals telefonisch navragen of de vraag rond het nieuwe rekeningnummer wel van Brabantia kwam, had moeten gebeuren.

Ook het feit dat het om een Spaans rekeningnummer gaat terwijl beide bedrijven in Nederland hun vestiging hebben, was een mogelijke alarmbel. Net zoals het taalgebruik. Beide bedrijven communiceren al jaren met elkaar in het Nederlands. Een brief vol taalfouten en Engelse verwoordingen had ook argwaan moeten opwekken.

Bol.com moet volgens de rechter zo goed als het volledige bedrag betalen, 745.624 euro, aangevuld met rente en proceskosten.

