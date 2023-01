De aanvallen op de energievoorziening van Oekraïne hebben een grote impact op het online onderwijs, waarschuwt Unicef. Meer dan vijf miljoen kinderen kunnen nu moeilijk les volgen.

De voortdurende bombardementen, ook in dichtbevolkte gebieden, hebben duizenden scholen in het hele land beschadigd of vernield, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie. Maar ook waar de scholen nog open zijn, houden veel ouders hun kinderen thuis uit veiligheidsoverwegingen.

Grootschalige black-outs

Unicef werkt samen met de Oekraïense overheid om kinderen weer aan het leren te helpen, in klaslokalen als dat kan, of online. Twee miljoen kinderen hadden toegang tot online lessen en 1,3 miljoen kinderen kozen voor een combinatie van online leren en persoonlijk onderwijs.

Maar de recente Russische aanvallen op de energie-infrastructuur hebben grootschalige black-outs veroorzaakt, waardoor bijna geen enkel kind in Oekraïne nog op stabiele stroomvoorziening kan rekenen. De lessen virtueel bijwonen wordt dan een voortdurende uitdaging, zegt Unicef. De organisatie vraagt om een eind te maken aan de aanvallen op scholen en andere civiele doelwitten, zoals de energie-infrastructuur waarvan kinderen en gezinnen afhankelijk zijn.

Vluchtelingen

Maar ook buiten Oekraïne blijft de situatie zorgwekkend, zegt Unicef: naar schatting twee op de drie Oekraïense kinderen op de vlucht is momenteel niet ingeschreven in het onderwijssysteem van het gastland. Dat heeft verschillende oorzaken: onder meer het feit dat veel vluchtelingengezinnen aan het begin van de crisis kozen voor online leren, in de hoop snel terug te kunnen keren.

In die gastlanden moet nu snel prioriteit gegeven worden aan de integratie van Oekraïense vluchtelingenkinderen in het nationale onderwijssysteem, zegt de instelling, vooral in kleuter- en basisonderwijs. De overheden in die landen moeten daarvoor snel de administratieve belemmeringen wegnemen die de toegang tot formeel onderwijs belemmeren, en de gezinnen goed informeren.

Levenslange gevolgen

'Scholen bieden kinderen een cruciaal gevoel van structuur en veiligheid, en lessen missen kan levenslange gevolgen hebben', zegt Afshan Khan, Unicef-directeur voor Europa en Centraal-Azië. 'Er is geen pauzeknop. Het is geen optie om de opvoeding van kinderen uit te stellen en erop terug te komen zodra andere prioriteiten zijn aangepakt, zonder de toekomst van een hele generatie op het spel te zetten.'

De voortdurende bombardementen, ook in dichtbevolkte gebieden, hebben duizenden scholen in het hele land beschadigd of vernield, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie. Maar ook waar de scholen nog open zijn, houden veel ouders hun kinderen thuis uit veiligheidsoverwegingen.Unicef werkt samen met de Oekraïense overheid om kinderen weer aan het leren te helpen, in klaslokalen als dat kan, of online. Twee miljoen kinderen hadden toegang tot online lessen en 1,3 miljoen kinderen kozen voor een combinatie van online leren en persoonlijk onderwijs.Maar de recente Russische aanvallen op de energie-infrastructuur hebben grootschalige black-outs veroorzaakt, waardoor bijna geen enkel kind in Oekraïne nog op stabiele stroomvoorziening kan rekenen. De lessen virtueel bijwonen wordt dan een voortdurende uitdaging, zegt Unicef. De organisatie vraagt om een eind te maken aan de aanvallen op scholen en andere civiele doelwitten, zoals de energie-infrastructuur waarvan kinderen en gezinnen afhankelijk zijn.Maar ook buiten Oekraïne blijft de situatie zorgwekkend, zegt Unicef: naar schatting twee op de drie Oekraïense kinderen op de vlucht is momenteel niet ingeschreven in het onderwijssysteem van het gastland. Dat heeft verschillende oorzaken: onder meer het feit dat veel vluchtelingengezinnen aan het begin van de crisis kozen voor online leren, in de hoop snel terug te kunnen keren.In die gastlanden moet nu snel prioriteit gegeven worden aan de integratie van Oekraïense vluchtelingenkinderen in het nationale onderwijssysteem, zegt de instelling, vooral in kleuter- en basisonderwijs. De overheden in die landen moeten daarvoor snel de administratieve belemmeringen wegnemen die de toegang tot formeel onderwijs belemmeren, en de gezinnen goed informeren.'Scholen bieden kinderen een cruciaal gevoel van structuur en veiligheid, en lessen missen kan levenslange gevolgen hebben', zegt Afshan Khan, Unicef-directeur voor Europa en Centraal-Azië. 'Er is geen pauzeknop. Het is geen optie om de opvoeding van kinderen uit te stellen en erop terug te komen zodra andere prioriteiten zijn aangepakt, zonder de toekomst van een hele generatie op het spel te zetten.'