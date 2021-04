Het gemeenschappelijke vakbondsfront komt vandaag bijeen op het kabinet van minister van Werk en Economie, Pierre-Yves Dermagne, om de herstructurering van IBM te bespreken.

Dat heeft de minister in een verklaring aangekondigd. Een op de vijf banen wordt bedreigd bij het IT-bedrijf in België.

De vakbonden zeggen dat ze met hun kabinetsoverleg twee doelen nastreven. Op korte termijn willen ze de steun krijgen van minister Dermagne om het overleg met het management weer op gang te brengen. Daarnaast hopen ze de wetgeving met betrekking tot de wet Renault wordt gecorrigeerd, omdat 'het management van IBM er niet voor terugdeinst om die tegen ons te gebruiken'.

Herstructurering

IBM kondigde begin november een groot herstructureringsplan aan. In België worden 196 banen bedreigd. De besprekingen tussen de vakbonden en het Belgische management in het kader van de Renault-procedure voor collectief ontslag liggen echter stil.

De werknemersvertegenwoordigers wijten dat aan het management, dat 'eenzijdig' zou hebben besloten een einde te maken aan de eerste fase van de procedure voor collectief ontslag. Het bestuur kondigde dinsdag nog een plan aan voor vrijwillig vertrek. 'Onder het mom dat het niet om ontslagen gaat, wil het management dit plan lanceren zonder te wachten op het einde van de wachttijd van 30 dagen (voorzien in de wet Renault, nvdr.), terwijl het resultaat hetzelfde is: er verdwijnen banen', hekelt de gemeenschappelijke vakbondsfront, bestaande uit Setca, CNE, ACV Puls en CGSLB.

Dat heeft de minister in een verklaring aangekondigd. Een op de vijf banen wordt bedreigd bij het IT-bedrijf in België.De vakbonden zeggen dat ze met hun kabinetsoverleg twee doelen nastreven. Op korte termijn willen ze de steun krijgen van minister Dermagne om het overleg met het management weer op gang te brengen. Daarnaast hopen ze de wetgeving met betrekking tot de wet Renault wordt gecorrigeerd, omdat 'het management van IBM er niet voor terugdeinst om die tegen ons te gebruiken'.IBM kondigde begin november een groot herstructureringsplan aan. In België worden 196 banen bedreigd. De besprekingen tussen de vakbonden en het Belgische management in het kader van de Renault-procedure voor collectief ontslag liggen echter stil.De werknemersvertegenwoordigers wijten dat aan het management, dat 'eenzijdig' zou hebben besloten een einde te maken aan de eerste fase van de procedure voor collectief ontslag. Het bestuur kondigde dinsdag nog een plan aan voor vrijwillig vertrek. 'Onder het mom dat het niet om ontslagen gaat, wil het management dit plan lanceren zonder te wachten op het einde van de wachttijd van 30 dagen (voorzien in de wet Renault, nvdr.), terwijl het resultaat hetzelfde is: er verdwijnen banen', hekelt de gemeenschappelijke vakbondsfront, bestaande uit Setca, CNE, ACV Puls en CGSLB.