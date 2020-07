Reissite booking.com mag zijn naam registreren als officieel handelsmerk. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof geoordeeld. Daarmee staat de deur open om generische merknamen, met domein, te beschermen.

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat Booking.com hun merknaam toch mag registreren als officieel handelsmerk. De van oorsprong Nederlandse reissite probeert dat al sinds 2011. Een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Patent and Trademark Office (PTO) stelde nog dat Booking.com een te algemene naam was om bescherming aan te verlenen.

Volgens Amerikaanse wetgeving kan een naam alleen worden vastgelegd als deze duidelijk te onderscheiden is van andere producten. Generieke woorden die naar een hele categorie verwijzen, zoals 'boeken', vallen daar niet onder. Een bedrijf dat zichzelf 'Beer inc' of 'The Chocolate Company' noemt, mag die naam niet trademarken.

De hotelsite procedeerde echter verder, en het hooggerechtshof zegt nu dat consumenten de naam Booking.com in zijn geheel zien, en daardoor kunnen onderscheiden dat de naam bij een specifiek bedrijf hoort. Booking.com is dus in zijn geheel niet algemeen, en mag handelsmerkbescherming krijgen.

Het hof zet daarmee de deur open voor andere generische namen om te proberen zichzelf als handelsmerk te registreren, als daar een domein aan vast hangt. Generische namen als 'bier' of 'chocola' kunnen nog altijd niet bij wet beschermd zijn, maar een site kan zichzelf mogelijk wel als 'beer.com' registreren, en er zo voor zorgen dat anderen die naam niet mogen gebruiken. Volgens rechter Stephen Breyer, de enige van het hooggerechtshof die tegen de motie stemde, biedt dit echter ook de mogelijkheid dat een site als Booking.com de uitspraak kan gebruiken om andere sites te weren die varianten van de generische term gebruiken. Het bedrijf zou bijvoorbeeld klacht kunnen indienen tegen 'bookit.com' of 'ebooking.com'.

