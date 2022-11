Bosch en IBM gaan samenwerken rond kwantumcomputing. Het gaat om nog zeer vroeg onderzoek, maar beide bedrijven zien heil in IBM's expertise rond de technologie en de simulaties en toepassingen waarin Bosch actief is.

'It's a long shot', geeft Bosch-voorzitter Stefan Hartung meteen toe, 'maar eens het er is, is dit een miljardenbusiness.' IBM communiceert al geruime tijd over haar inspanningen rond kwantumcomputing, Bosch is nu de partij die er praktische toepassingen voor heeft.

'We zijn twee verschillende bedrijven: IBM met haar hardware en onderzoek, en Bosch zoekt specifieke oplossingen in gerichte domeinen voor onze toekomst. Maar het is nog vroeg, een kwantumcomputer neemt vandaag een kamer in beslag, het zit nog niet in je broekzak', relativeert Hartung.

De Duitse industriegigant ziet wel toekomstmogelijkheden: 'We moeten minder energie verbruiken, waterstof optimaal inzetten, maar ook betere motoren met magneten ontwikkelen. Die magneten bestaan uit zeldzame metalen. We hopen met kwantumcomputing simulaties te doen die ons leren om minder van die grondstoffen nodig te hebben, of ze te vervangen door andere stoffen en zo onze eigen producten beter en betaalbaarder te maken,' licht Thomas Kropf, hoofd corporate R&D bij Bosch toe.

Een ander voorbeeld zit onder meer in alzheimeronderzoek. Het detecteren van hersengolven op de meest fijnmazige manier kan onderzoek naar de hersenaandoening helpen, maar om dat te doen moet je toestellen hebben met magneten die zo fijn en efficiënt mogelijk zijn. Dat is allemaal nog verre toekomstmuziek, maar de ambities zijn er. Bosch blijft daarin haar nuchtere zelf: zeer ambitieus en gericht, maar zonder te claimen dat de pas aangekondigde samenwerking vandaag al kant-en-klare oplossingen heeft.

'Nog grote stappen te zetten'

De reden om naar kwantumcomputing te kijken is dat klassieke (super)computers op hun limieten zitten. Maar tegelijk tempert Bosch ook de verwachtingen: dit is onderzoek met concrete doelen, maar de eigenlijke toepassingen zijn nog veraf. 'Er zijn nog grote stappen te zetten, maar we willen nu instappen want de wereld staat op de rand van grote doorbraken en eens die er zijn, zal kwantumcomputing ons leven op elk vlak veranderen. Hopelijk in onze generatie, maar zeker in de volgende.'

Maar is Bosch dan niet gewoon een klant van IBM in plaats van een partner? Dat spreekt het bedrijf met klem tegen. 'IBM doet geen materiaalsimulaties. Wij weten hoe je simulaties doet en hoe je producten verbetert door die resultaten, IBM weet hoe je computers bouwt,' verduidelijkt Hartung tegenover Data News.

'Het is meer dan klant zijn van IBM,' vult Kropf aan. 'We bouwen aan een gezamenlijk ecosysteem: wij programmeren een kwantumcomputer op een andere manier, we kijken naar hardware optimalisaties, hoe je van code naar compileren gaat. Allemaal zaken die nog verre van matuur zijn.'

Hoeveel geld er naar de samenwerking met IBM gaat zegt Bosch niet. Maar het benadrukt dat dat ook niet de hoofdfocus is. Kropf: 'We willen vooral de beste mensen van beide bedrijven samenzetten om iets fenomenaals te bereiken. We gaan niet gewoon tien kwantumcomputers bouwen, maar op lange termijn bijvoorbeeld wel kwantumsensoren.' 'Het is niet gewoon geld op tafel leggen, dat doen anderen al,' vult Hartung fijntjes aan.

