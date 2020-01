is redacteur bij Data News

Met haar eigen lidar sensor wil Bosch op termijn betaalbare technologie voor zelfrijdende wagens op de markt brengen.

De sensor van Bosch zal op de technologiebeurs CES worden onthuld. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de sensor op de markt komt of aan welke prijs. Maar Bosch benadrukt dat het focust op een product dat betaalbaar wordt omdat het bedrijf mikt op massaproductie.

Lidar, wat staat voor light detection and ranging, is een sensor waarbij met laserpulsen de afstand tot een object of oppervlak wordt gedetecteerd. Naast camera's en radartechnologie, die Bosch vandaag al maakt, zorgen ze er voor dat wagens objecten, voetgangers en andere delen van de weg kunnen herkennen.

Bosch is voor alle duidelijkheid niet de enige en zeker niet de eerste die een lidar sensor op de markt brengt. Maar de sensoren zijn doorgaans aan de dure kant wat een obstakel is om zelfrijdende wagens op grote schaal en enigszins betaalbaar, op de markt te brengen. Tegelijk kan een speler als Bosch meteen op grote schaal produceren en leveren, wat bij kleinere spelers soms moeilijk ligt.

Lidar wordt momenteel gebruikt door Ford, General Motors en Waymo (Google/Alphabet). Andere spelers zoals Tesla en Nissan gebruiken andere technologie.

Bosch maakt zelf geen zelfrijdende wagens maar werkt wel al enkele jaren aan onderdelen voor zo'n wagen. Zo werkt het sinds 2017 samen met Nvidia aan een AI-chip voor zelfrijdende wagens die later dit jaar beschikbaar moet zijn. Ook werkt het samen met Daimler (Mercedes) rond zelfrijdende wagens en demonstreerde het op haar conferenties zaken als autonoom parkeren.