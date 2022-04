De Duitse autotoeleverancier Bosch heeft de Britse start-up Five overgenomen, een ontwikkelaar van software voor zelfrijdende wagens. Bij de Britse onderneming werken 140 mensen. Hoeveel Bosch voor de start-up betaald heeft, is niet meegedeeld.

Five is opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdzetel in Cambridge. Bosch-topman Markus Heyn gelooft dat autonoom rijden het verkeer nog veiliger zal maken. 'Daarom willen we met Five vaart zetten achter de ontwikkeling van software en onze klanten techniek made in Europe aanbieden.'

Sleuteltechnologie

Bij de ontwikkeling van geautomatiseerde voertuigen komt het ook aan op schaalgrootte. Bosch beschikt als een van de wereldleiders inzake rijassistentie over sleuteltechnologie en grote hoeveelheden data, die essentieel zijn voor het op de markt brengen van systemen voor zelfrijdende wagens.

