De Duitse autotoeleverancier Bosch heeft woensdag een prototype voorgesteld van een intelligente laadpaal voor elektrische auto's. Het bedrijf wil het laadproces en de service errond heel wat eenvoudiger maken. De zoektocht naar een volgende laadstation, de reservering en de betaling moeten zonder toedoen van de klant gebeuren.

Op basis van door Bosch ontwikkelde software kan een voertuig in realtime met een laadstation overleggen over de prijs of kan er indien beschikbaar gekozen worden voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De betaling verloopt automatisch, zonder dat de klant cash geld of een betaalkaart moet gebruiken.

Ook betalend parkeren zou volgens Bosch in de toekomst intelligent en automatisch kunnen verlopen. In een project samen met Siemens onderzoekt het bedrijf een systeem waarbij voertuigen direct met omliggende parkeerplaatsen communiceren. Voertuigen kunnen automatisch geïdentificeerd worden en kosten kunnen via een virtuele portemonnee afgerekend worden.

Als basis voor beide projecten dient een bij Bosch ontwikkelde blockchain-technologie, een zogenaamde distributed ledger technologie. Daarbij worden gegevens veilig op verschillende servers opgeslagen en verbonden.