Bosch gaat voortaan vanuit Dresden chips produceren voor de automobielsector. Het gaat om de grootste investering ooit van het bedrijf.

De fabriek werd gisteren officieel geopend. Bosch investeert één miljard euro in de vestiging, met tweehonderd miljoen euro overheidssteun via een Europees investeringsplan.

De fabriek is 70.000 vierkante meter en stelt momenteel 250 mensen tewerk. Op termijn zullen dat 700 mensen zijn. Vanaf juli rollen de eerste chips van de band, dat is een half jaar vroeger dan eerst gepland. In eerste instantie zijn dat chips voor elektrisch gereedschap. Vanaf september produceert het bedrijf ook voor de automobielsector.

Door data aangestuurd

Wat de vestiging in Dresden interessant maakt is dat ze sterk leunt op AI en IoT. Bosch zegt dat haar chipproductie gebeurt met een basis van datagestuurde verbetering, met zelflerende algoritmes om bijvoorbeeld voorspellingen te doen over productie- en onderhoudsprocessen. Of anders gezegd: dankzij een hoop data kan het bedrijf beter inschatten wanneer er moet worden bijgestuurd. Dat moet het aantal onverwachte onderbrekingen verhinderen en de algemene kwaliteit en productie verhogen.

© Bosch

'Artificiële intelligentie is de sleutel om fabricageprocessen en de kwaliteit van de halfgeleiders verder te verbeteren en een hoge mate van processtabiliteit te verwezenlijken', zegt Volkmar Denner, CEO van Bosch.

Digital Twin

De fabriek heeft ook een digital twin. Dat wil zeggen dat elk onderdeel van de fabriek ook virtueel bestaat. Van machines tot kabels, ventilatie- en afvoersystemen. Dat moet het dan weer mogelijk maken om processen in de fabriek te optimaliseren zonder dat daarvoor de productie moet verstoord worden. Het zet ook de deur open voor onderhoud van op afstand, met behulp van databrillen en augmented reality.

Bosch legt zich al jaren toe op IoT en industriële automatisering, maar het bedrijf is ook een belangrijke producent van chips en andere technologie op de automobielmarkt. In 2016 had elk voertuig gemiddeld negen chips van Bosch aan boord. Tegen 2019 waren dat er 17.

De fabriek werd gisteren officieel geopend. Bosch investeert één miljard euro in de vestiging, met tweehonderd miljoen euro overheidssteun via een Europees investeringsplan.De fabriek is 70.000 vierkante meter en stelt momenteel 250 mensen tewerk. Op termijn zullen dat 700 mensen zijn. Vanaf juli rollen de eerste chips van de band, dat is een half jaar vroeger dan eerst gepland. In eerste instantie zijn dat chips voor elektrisch gereedschap. Vanaf september produceert het bedrijf ook voor de automobielsector.Wat de vestiging in Dresden interessant maakt is dat ze sterk leunt op AI en IoT. Bosch zegt dat haar chipproductie gebeurt met een basis van datagestuurde verbetering, met zelflerende algoritmes om bijvoorbeeld voorspellingen te doen over productie- en onderhoudsprocessen. Of anders gezegd: dankzij een hoop data kan het bedrijf beter inschatten wanneer er moet worden bijgestuurd. Dat moet het aantal onverwachte onderbrekingen verhinderen en de algemene kwaliteit en productie verhogen.'Artificiële intelligentie is de sleutel om fabricageprocessen en de kwaliteit van de halfgeleiders verder te verbeteren en een hoge mate van processtabiliteit te verwezenlijken', zegt Volkmar Denner, CEO van Bosch.De fabriek heeft ook een digital twin. Dat wil zeggen dat elk onderdeel van de fabriek ook virtueel bestaat. Van machines tot kabels, ventilatie- en afvoersystemen. Dat moet het dan weer mogelijk maken om processen in de fabriek te optimaliseren zonder dat daarvoor de productie moet verstoord worden. Het zet ook de deur open voor onderhoud van op afstand, met behulp van databrillen en augmented reality.Bosch legt zich al jaren toe op IoT en industriële automatisering, maar het bedrijf is ook een belangrijke producent van chips en andere technologie op de automobielmarkt. In 2016 had elk voertuig gemiddeld negen chips van Bosch aan boord. Tegen 2019 waren dat er 17.