Data is de sleutel voor degelijke kunstmatige intelligentie. Maar volgens het Duitse technologiebedrijf Bosch moeten we werken aan AI-oplossingen die ook met minder data goed werk leveren. Anders grijpen monopolisten de macht, stelt het bedrijf.

Volkmar Denner, CEO van Bosch, doet de uitspraak op Bosch Connected World. In zijn keynote herhaalt hij dat het technologiebedrijf volop inzet op IoT en AI. Tegen 2025 wil Bosch in elk product AI hebben. 'Maar onze focus ligt op industriële AI, intelligent produceren. Kunstmatige intelligentie die kan interageren met mensen, maar die ook complexe taken kan uitvoeren. Algoritmes moeten daarbij verklaarbaar zijn.'

Opmerkelijk is dat Denner daarbij oproept om AI te ontwikkelen die minder data nodig heeft. 'We moeten werken aan kunstmatige intelligentie die verder kan met kleine hoeveelheden data. Hoe meer data, hoe beter AI presteert. Maar als we dat principe volgen, krijgen we de grootste monopolies die we ooit gezien hebben. Want alleen dié bedrijven zullen over AI beschikken die kan concurreren', aldus de topman.

Ken je één kind dat eerst dertig miljoen katten gezien moet hebben vooraleer het beseft wat een kat is? Het kan met minder!

Denner noemt geen namen, maar zijn uitspraak is een duidelijke sneer naar grote, vooral Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Google, Facebook, Apple en Microsoft. De CEO haalt het menselijk brein aan als voorbeeld van hoe het beter kan: 'Vandaag zien we voorbeelden van AI die een kat kan herkennen op basis van dertig miljoen beelden van katten. Ken je één kind dat eerst dertig miljoen katten gezien moet hebben vooraleer het beseft wat een kat is? Het kan met minder!'.

Het Duitse concern benadrukt dat het uitsluitend transparante en betrouwbare AI nastreeft. Zo moet de technologie robuust en verklaarbaar zijn, en mogen de systemen geen beslissingen nemen zonder menselijk overzicht. 'We moeten AI ontwikkelen die mensen kunnen vertrouwen', voegt CTO Michael Bolle daaraan toe.

Ecologie en IoT

BEhalve op AI ligt de focus in de keynote van Denner ook op ecologie. 'We gingen CO²-neutraal zijn tegen 2020, we liggen op schema om daar dit jaar te geraken. Natuurlijk aanvankelijk nog met CO²-compensatiemaatregelen, maar ook die worden elk jaar kleiner', aldus de topman.

Maar er heerst ook nuchterheid in de toespraak van Denner, en dan specifiek voor wat betreft IoT. 'Er zijn enorme opportuniteiten, maar ze vragen ook enorme investeringen. Spelers zoeken nog naar een winstgevend businessmodel om die investeringen te financieren. Voor IoT zien we PoC's (proof-of-concept) van goede businessmodellen opduiken, maar het blijft lastig om een IoT businessmodel op grote schaal te vinden.'

Op Bosch Connected World toont het Duitse technologiebedrijf haar innovaties en partnerschappen, vooral op de industrie gericht. Maar het bedrijf grijpt de gelegenheid tevens aan om zich te profileren als een Europese speler die pleit voor betrouwbaarheid en transparantie rond wat AI allemaal doet, hoe het mensen zal ondersteunen of jobs zal veranderen. Op het moment dat de Europese Commissie werkt aan regels voor AI, toont Bosch dat het maar al te graag de kaart trekt van de verantwoorde AI waar Europa op mikt.

